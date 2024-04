Bari, Decaro parla alla squadra: “Incontro franco e riservato”

Il primo cittadino di Bari Antonio Decaro ha incontrato la squadra dopo l’allenamento mattutino: “Il sindaco ha incontrato la squadra nello spogliatoio per un confronto franco e riservato. Non seguiranno altre dichiarazioni per rispetto del momento delicato che la squadra e la città stanno vivendo” questa la breve nota pervenuta agli organi di stampa alla vigilia del match contro il Parma, in cui la squadra si gioca una buona fetta di chance per la permanenza in Serie B. Il sindaco aveva già parlato alla squadra prima del derby playoff contro il Foggia del 2020/2021, derby vinto dalla formazione biancorossa, poi eliminata al turno successivo dalla Feralpisalò.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author