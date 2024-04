Verso Bari-Parma, ballottaggio Lulic-Acampora per sostituire Benali

Benali e Bellomo out per squalifica, Puscas ai box per infortunio. Giampaolo prova a mettere insieme i cocci di un gruppo a pezzi sia moralmente che a livello di certezze tecniche. In porta Pissardo parte in vantaggio su Brenno, a destra Pucino e Dorval si giocano un posto, in mezzo al campo, nel caso di conferma di 4-2-3-1 ci sarà uno tra Lulic e Acampora al posto di Benali, con la conferma di Maita e Sibilli a fare un po’ da ago della bilancia tra il ruolo di trequarti e quello di mezzala. Sugli esterni ballottaggio Aramu-Morachioli con Kallon a destra, scelta obbligata per Nasti alla guida del reparto. In casa Parma, invece, non ci saranno Benedyczak e Man. Probabile impiego dal primo minuto per l’ex Partipilo.

