“Abbiamo vinto una partita di livello difficilissimo, con un avversario forte, di qualità, organizzato e fisico – dichiara Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il successo di Venezia che consolida il primato -. I ragazzi sono stati bravi, hanno lavorato da squadra ed è ciò che ci sta contraddistinguendo in questo periodo. Sono vittorie importanti che aumentano l’autostima. Adesso riusciamo ad andare oltre la fatica ed è un aspetto che alza il rendimento. Primo posto? Non ci nascondiamo, ma il campionato è appena iniziato e dobbiamo continuare a lavorare sempre allo stesso modo. Stiamo giocando alla pari con ogni avversario e mi piace vedere la squadra che lotta per un obiettivo comune. Sull’1-1, i ragazzi hanno capito che si poteva vincere e quando hanno questo sentore è giusto che spingano”.