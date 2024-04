BARI – Un milione di euro per uno studio che punta a sviluppare terapie mirate per contrastare le leucemie mieloidi acute. Il dottor Giacomo Volpe, ricercatore del laboratorio di diagnostica e caratterizzazione cellulare afferente alla struttura complessa di Ematologia dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ha ottenuto il finanziamento del valore di un milione di euro dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro “Southern Italy Scholars”. Volpe, ematologo molecolare dell’Unità operativa complessa di Ematologia dell’Istituto Tumori, gestisce un gruppo di ricerca che si occupa dello studio dei meccanismi molecolari alla base della leucemogenesi. Il suo team ha di recente identificato nel gene Mafb, un nuovo bersaglio molecolare per il trattamento di leucemie mieloidi caratterizzate da lesioni molecolari del gene Mill. Ultimo traguardo di Volpe è il finanziamento dell’Airc, assegnato a ricercatori che guidano un gruppo di ricerca indipendente, promuovendo una rete di collaborazioni con gruppi di ricerca nel resto d’Italia o all’estero.

