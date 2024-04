Bari: Nuova edizione di CusAbility, lo sport senza limiti

BARI – Valorizzare lo sport come grande strumento di inclusione e di coesione sociale per fare la differenza nel migliorare la qualità della vita di persone con diverse abilità e delle loro famiglie. È CusAbility, sport senza limiti, il progetto filantropico lanciato nel 2023, rivolto a 20 giovani allievi con diverse abilità sensoriali, motorie e intellettivo-relazionali. Obiettivo del programma non è solo quello di offrire le migliori condizioni sia per appassionarsi alla disciplina che per diventare atleti, ma intendere lo sport come strumento di promozione del benessere psico-fisico e relazionale delle persone con disabilità, capace di sviluppare le potenzialità di ciascuno, oltre a essere un ponte verso una società inclusiva.

