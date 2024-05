Ex Ilva, legali famiglia Riva: ‘Trasferire il processo a Potenza’

I legali della famiglia Riva e di alcuni imputati nel processo Ambiente Svenduto per il presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva hanno riproposto l’istanza di trasferimento del processo a Potenza per presunta ‘incompatibilità ambientale’. Richiesta che fu rigettata in primo grado.

In pratica, secondo i legali il processo non può essere celebrato davanti ai magistrati tarantini perché non avrebbero la serenità necessaria a giudicare in quanto anch’essi sarebbero persone offese e danneggiate del reato di inquinamento.

