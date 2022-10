BARLETTA – Il terzo sold-out consecutivo del Barletta Calcio impone misure di capienza straordinarie per lo stadio Cosimo Puttilli. Aperta questo pomeriggio la vendita di altri mille biglietti in gradinata, settore che finora è rimasto chiuso per l’assenza dei tornelli elettronici.

Dopo un sopralluogo effettuato in mattinata con i dirigenti biancorossi, il sindaco Cosimo Cannito ha firmato un’ordinanza che permette l’apertura dei Distinti, in via del tutto eccezionale, per una capienza di mille spettatori. La decisione è stata presa in collaborazione con la Questura della BAT, la Prefettura della sesta provincia pugliese, l’ASL provinciale e il comando dei Vigili del Fuoco.

Il primo cittadino ha invitato alla massima collaborazione i supporters che acquisteranno i biglietti tra sabato pomeriggio e domenica mattina, in particolare perché trattasi di una misura valida soltanto per il match contro il Martina. Cannito ha ribadito l’impegno per una soluzione definitiva per la gradinata, alla quale si sta lavorando di concerto con il Barletta Calcio.

Biglietteria aperta sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 e domenica mattina dalle 10 alle 13. I tagliandi saranno acquistabili soltanto presso i botteghini del Puttilli.