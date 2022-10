Un Bari incredibile. Batte il Venezia in trasferta, fa quattro di fila in campionato, quattro su quattro in trasferta e vola momentaneamente da solo in testa al campionato di Serie B. A decidere la sfida del Penzo l’ottavo gol in campionato di Cheddira e il quinto di Antenucci.

La cronaca: vantaggio biancorosso al 1′ della ripresa: Maita ruba palla e mette in moto Bellomo che pesca Cheddira a destra. Pallone per Antenucci che è glaciale a superare Joronen con un pallonetto.

Il pareggio degli arancioneri al 24′ della ripresa: sull’angolo di Cuisance Ceccaroni anticipa di testa Folorunsho e Maita e batte l’incolpevole Caprile. A 9′ dal termine ripassa il Bari. Verticalizzazione di Salcedo per Cheddira che arriva a tu per tu con Joronen. Il portiere dei veneti lo stende e Giua assegna calcio di rigore. Cheddira con una calma olimpica spiazza il portiere.

Al 93′ Caprile salva i suoi con un grandissimo intervento su Pierini. Finisce 1-2 e il Bari continua a sognare.