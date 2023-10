Serie A: giudice sportivo, 15mila euro di multa al Lecce

Dopo le gare della 7a Giornata, il giudice sportivo della Serie A ha inflitto 25mila euro di multa al Napoli “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara” sul campo del Lecce, “lanciato cinque fumogeni e numerose bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il lieve ferimento di una tifosa avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, una bottiglietta di piccole dimensioni in vetro”. Il Napoli paga anche per il “coro becero di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” intonato per due volte dai tifosi.

Al Lecce è stata inflitta un’ammenda di 15mila euro per lancio di oggetti e petardi. Multe anche a Lazio (8.000 euro) e Salernitana (2.000).

Un solo giocatore espulso, Sandi Lovric dell’Udinese, per una giornata.

