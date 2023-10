Serie B: giudice ferma 3 calciatori, ammende per 2 club

AMMENDE SOCIETÀ

3.000 euro al PALERMO per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in prossimità della panchina avversaria, una bottiglietta in vetro di piccole dimensioni.

2.000 euro alla CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica;

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KONE Ben Lhassine (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 6° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento d’espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assunto reiteratamente un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARBIERI Tommaso (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CEPPITELLI Luca (FeralpiSalò): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (quinta sanzione).

