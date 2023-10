Potenza: Colombo, ‘Coppa opportunità per chi gioca meno’

“La Coppa Italia rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che, fino a questo momento, hanno avuto minore minutaggio a disposizione. Chi scenderà in campo dovrà onorare l’impegno con la consapevolezza che ad attenderci ci sarà una Juve Stabia che in campionato sta facendo benissimo. Come dichiarato anche dal direttore Varrà negli scorsi giorni, abbiamo a disposizione una rosa importante con alternative di primo piano in ogni reparto. Ogni giocatore della rosa è un potenziale titolare e questa può essere la marcia in più del Potenza nell’affrontare, con la stessa intensità, entrambe le competizioni. Abbiamo ancora tanti margini miglioramento, vogliamo crescere nelle prestazioni e maturare la consapevolezza che anche fuori casa possiamo fare punteggio pieno senza precluderci nulla”. Così Alberto Colombo, tecnico del Potenza, alla vigilia della sfida di Coppa Italia Serie C con la Juve Stabia.

