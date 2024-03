VENEZIA – Mano pesante doveva essere, mano pesante è stata. Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha emesso 18 Daspo nei confronti di tifosi coinvolti negli incidenti prima della partita tra Venezia e Bari per complessivi 82 anni. Si tratta, rileva la polizia, di una prima misura adottata per quanto è accaduto domenica scorsa allo stadio Penzo di Venezia. Le misure hanno interessato 9 ultra baresi e 8 sostenitori veneziani ed uno, a un olandese che si era unito ai lagunari nelle fasi provocatorie e di lancio di oggetti, petardi e vari oggetti contro un vaporetto che trasportava gli gli ospiti allo stadio.

Un provvedimento di Daspo è stato emesso nei confronti di tre sostenitori del Bari che durante la partita di Serie B del 13 gennaio scorso allo stadio San Nicola tra il club calcistico pugliese e la Ternana, avrebbero lanciato petardi creando pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. La disposizione è stata decisa dal questore di Bari. Uno dei tifosi coinvolti, recidivo, non potrà partecipare a manifestazioni sportive per un periodo della durata di 5 anni.

