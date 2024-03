Andria, fuga di gas in via Ferrucci: strada chiusa al traffico

ANDRIA – Forte perdita di gas ad Andria, in via Ferrucci, l’arteria che collega via Barletta a Palazzo di Città e che nelle ultime settimane è stata al centro dell’attenzione per il progetto della nuova ciclovia urbana. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 17, proprio in corrispondenza dell’incrocio con via Barletta. Gli addetti ai lavori stanno operando la manutenzione fin dai minuti successivi all’accaduto, mentre si attendono sviluppi sulle cause della fuga di gas.

Il Comune di Andria ha comunicato che via Ferrucci resterà chiusa al traffico fino alle ore 22, invitando i cittadini e gli automobilisti a percorrere strade alternative per motivi di sicurezza e per non creare ingorghi nei pressi dell’intervento in corso. Sul posto sono presenti la Polizia Locale, il 118 e il personale dell’Italgas.

