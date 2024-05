Sanità, Gioia: ‘Con 2300 assunzioni investiamo nella salute dei pugliesi’

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, ha annunciato l’approvazione dei piani di assunzione per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale. L’iniziativa prevede l’ingresso di 2300 nuovi professionisti, tra cui 900 medici, con un investimento annuale di circa 127 milioni di euro.

“È un giorno di grande soddisfazione per la nostra Regione – ha dichiarato Tommaso Gioia in una nota -. Abbiamo ascoltato le richieste del territorio e della nostra comunità agendo di conseguenza. Con queste nuove assunzioni stiamo investendo nella salute dei cittadini pugliesi e nel futuro del nostro sistema sanitario”.

Gioia ha ringraziato a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. “Ha dimostrato una grande sensibilità verso le esigenze dei nostri cittadini, siamo riusciti a realizzare questo importante passo avanti. La sua leadership e determinazione sono state fondamentali per rendere possibile questa iniziativa”.

Per il 2024, i fondi ammontano a circa 71 milioni di euro, destinati ad assunzioni scaglionate. A partire dal primo luglio 2024, sono previsti 1400 nuovi ingressi nel Servizio Sanitario Regionale. Questo finanziamento è stato reso possibile grazie alle risorse aggiuntive ministeriali per il personale, al “tesoretto” non utilizzato proveniente dallo spazio finanziario 2023 e ai fondi derivanti dalle cessazioni non previste del personale sanitario.

“Questa è un’opportunità unica per dare nuova linfa al nostro sistema sanitario – ha sottolineato Gioia – Riconosciamo l’importanza delle competenze e della passione delle donne e degli uomini che lavorano nel nostro servizio pubblico regionale. Con queste assunzioni stiamo investendo nella professionalità e nel benessere dei nostri operatori sanitari, così da garantire un servizio sempre più efficiente e di qualità per i cittadini”.

“Il potenziamento del personale sanitario consentirà di migliorare l’accesso ai servizi sanitari, riducendo le liste di attesa e garantendo una migliore qualità delle cure offerte alla popolazione pugliese. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso un sistema sanitario più solido e resiliente, in grado di far fronte alle sfide presenti e future”, ha concluso Gioia.

