Lecce. PIN rivolta alla sicurezza sui luoghi di lavoro

“Sicurezza sui luoghi di lavoro. Sicurezza e viabilità” è il titolo del convegno svoltosi presso l’auditorium del Museo Castromediano, organizzato dal sindacato datoriale PIN (Partite Iva Nazionali) confederato a UNILavoro PMI Autotrasporti, per accendere un faro sui diritti del lavoro ma anche sulla sicurezza della viabilità e delle piste ciclabili e sulla sicurezza all’interno delle attività produttive con lo sguardo rivolto alla prevenzione piuttosto che alla repressione da prediligere in tutti i casi a cui si somma la necessità di informazione e formazione. Interessante il dibattito tra i diversi interlocutori tecnici per portare un risultato degno di nota alla città in termini di sicurezza e viabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author