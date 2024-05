Lecce. La Comunità Emmanuel in campo per raccogliere il seme della solidarietà

Impegno giovanile e partecipazione attiva nella comunità sono i punti cardine attorno ai quali ha ruotato la giornata, promossa dal Consorzio Emmanuel in collaborazione con l’associazione comunità Emmanuel e la Fondazione Emmanuel Don Francesco Tarantini per le migrazioni e il sud del mondo, per conoscere le opportunità offerte dai progetti del Servizio Civile Universale ed Erasmus plus. La giornata “(R)accogli il seme della solidarietà”, svoltasi presso masseria Tagliatelle – stazione ninfeo a Lecce e caratterizzata da condivisione e attivazione, tra artigianato, live painting, jam session e altre attività organizzate dagli operatori volontari del progetto “La persona al Centro”, è stata proficua per riflettere, orientare e sensibilizzare i giovani partecipanti attivi nella comunità. L’intento è stato quello di delineare l’esperienza del servizio civile ma anche per coinvolgere i giovani che vogliono conoscere e collaborare con le organizzazioni del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author