Morto il ciclista salentino coinvolto in un incidente a Milano

È morto il ciclista che era rimasto ferito in un incidente stradale a Milano, l 11 ottobre scorso. La vittima è Francesco Caputo, ingegnere biomedico salentino, di 35 anni, originario di Lucugnano, frazione di Tricase.

L’incidente sarebbe avvenuto in via Superga, non lontano dalla stazione centrale. Il 35 enne aveva urtato violentemente contro la portiera di un’auto, una Citroen C3, che il conducente avrebbe aperto senza accorgersi dell’arrivo del biker.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi, e la morte è sopraggiunta dopo dieci giorni di agonia .

Come da volontà espressa in vita, i suoi organi saranno donati

