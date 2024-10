Galatina, infermiere aggredito in ospedale: un arresto

Nella mattinata di lunedì 21 ottobre, la Polizia ha arrestato un cittadino dello Sri Lanka, classe 1977 e residente a Lecce, per una serie di reati commessi presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.

L’uomo, trasportato al pronto soccorso per accertamenti medici, si è subito mostrato aggressivo nei confronti del personale sanitario. Mentre era steso su una lettiga in attesa di essere visitato, ha dato improvvisamente in escandescenza, aggredendo verbalmente e fisicamente i medici presenti. Tentando di allontanarsi, ha danneggiato violentemente le apparecchiature della sala triage, tra cui un computer e una stampante.

Nel caos, l’uomo ha spinto con violenza contro il muro un membro del personale sanitario, causando lesioni. La Polizia, intervenuta tempestivamente, ha bloccato l’aggressore mentre cercava di fuggire con due grossi sassi, uno dei quali è stato scagliato contro un agente, colpito al braccio e ferito. Anche durante il trasferimento al commissariato, l’uomo ha continuato la sua condotta violenta, colpendo un altro poliziotto con calci.

Dagli accertamenti è emerso che il cittadino srilankese era regolarmente sul territorio italiano, in quanto beneficiario di protezione sussidiaria, e con precedenti per aggressione a personale medico. L’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Il pubblico ministero ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

