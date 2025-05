Taranto, rapina con coltello in sala scommesse: rubata cassaforte

TARANTO – Rapina nella mattinata di lunedì 19 maggio in via Cesare Battisti a Taranto, dove una sala scommesse è stata presa di mira da un uomo armato di coltello. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente ha fatto irruzione all’interno del locale e, sotto la minaccia dell’arma, pare sia riuscito ad impossessarsi di una cassaforte. Subito dopo il colpo, è fuggito facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Taranto, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Fortunatamente, non si registrano feriti. È ancora in corso la quantificazione del bottino.

