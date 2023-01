Sabato la ‘Festa del Volley Pugliese’ a Conversano

Sabato 28 gennaio, al D’Aragona Hotel&SPA a Conversano, “Festa del Volley pugliese” che riprende dopo la pausa degli ultimi anni legata alla pandemia.

La serata, che sarà anticipata dal corso per dirigenti sul tema “La Riforma dello Sport – Impatti amministrativi e giuslavoristici sulle associazioni”, presentata dal giornalista televisivo Max Sisto, sarà l’occasione per premiare atleti, tecnici, dirigenti, giornalisti e società pugliesi che si sono contraddistinti nella stagione 2021/2022.

Sarà l’occasione per celebrare l’incredibile estate azzurra del 2022 conclusa con la conquista di ben 13 medaglie di cui 11 di oro conquistate dalle nazionali giovanili e seniores in quello che resterà l’indimenticabile anno della pallavolo italiana.

Tra i presenti anche tanti protagonisti di questi trionfi a partire da Fefè De Giorgi, tecnico della nazionale maschile seniores campione del mondo, Vincenzo Fanizza, tecnico della nazionale U22 maschile campione d’Europa, il numero uno della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi e il Segretario Generale della FIPAV Stefano Bellotti.

Saranno celebrati i traguardi raggiunti dalle società pugliesi nei campionati di serie nazionali e regionali ma anche in quelli giovanili oltre alle società con una storia che va oltre i 50 anni di attività.

Saranno premiati i pugliesi presenti negli staff delle nazionali, gli atleti protagonisti sul campo ma anche i tanti tecnici e atleti che in giro per l’Italia e per il mondo hanno raggiunto obiettivi importanti con i propri club.

Condividi su...



Linkedin

email