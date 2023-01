Volley: Nel week end i Quarti di Finale di Coppa Puglia

Il termine del girone di andata dei campionati regionali di C e D ha definito il quadro dei Quarti di Finale di Coppa Puglia che vedrà scendere in campo le prime quattro dei gironi di C e D alla conquista dei pass per le Final4 in programma l’8 aprile 2023 con sedi da definire. Questi gli incroci dei Quarti di Finale:

Calendario Coppa Puglia C Femminile – Quarti di Finale

PANBISCO’ ALTAMURA – NEW VOLLEY TORRE

DOM 29/01/2023 18:00 Palasport “Cupola” – ALTAMURA – (BA)

AS LABRUNA FENIX MONOPOLI – ASD AURORA VOLLEY BRINDISI

SAB 28/01/2023 17:30 Palazzetto dello Sport – MONOPOLI – (BA)

SCHOLA SARMENTI NARDO’ – GIOIELLA VOLLEY GIOIA

SAB 28/01/2023 19:30 Pala Andrea Pasca – NARDO’ – (LE)

LEO COSTRUZIONI MONTERONI – CITYMODA AMATORI BARI

SAB 28/01/2023 18:00 Palestrone Velodromo degli Ulivi – MONTERONI DI LECCE – (LE)

Calendario Coppa Puglia C Maschile – Quarti di Finale

CUS BARI – ASD TOMA CARBURANTI RUFFANO

DOM 29/01/2023 18:00 Palazzetto CUS Bari – BARI – (BA)

GIOKIDS VIRTUS POTENZA – VIRTUS TRICASE 1967

SAB 28/01/2023 18:00 PALESTRA CAIZZO – POTENZA – (PZ)

ASD FALCHI UGENTO – ASD POLIS TERLIZZI

DOM 29/01/2023 18:30 Palazzetto Comunale dello Sport – UGENTO – (LE)

CONAD LECCE VOLLEY – FLORIGEL ANDRIA

DOM 29/01/2023 18:00 Palazzetto dello Sport – LECCE – (LE)

Calendario Coppa Puglia D Femminile – Quarti di Finale

WINDOR CRISPIANO – GEO PROVE VOLLEY RUFFANO

DOM 29/01/2023 18:30 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII – CRISPIANO – (TA)

MAXIMA VOLLEY – FARMACIA PRESICCE SPONGANO

DOM 29/01/2023 18:30 Palestrone “Angelino Pugliese” – CASAMASSIMA – (BA)

MAGIC VOLLEY GALATINA – ORSACUTI VOLLEY

DOM 29/01/2023 17:30 Palazzetto dello Sport “Fernando Panico” – GALATINA – (LE)

SAL. GEL. SRL SAN CASSIANO – NVG JOY VOLLEY

DOM 29/01/2023 18:30 Palestra Scuola Media – SAN CASSIANO – (LE)

Calendario Coppa Puglia D Maschile – Quarti di Finale

NVP & Mater – D.G.TIGER SQUINZANO

SAB 28/01/2023 19:30 Palazzetto dello Sport – MONOPOLI – (BA)

ASD NOHA VOLLEY & SPORT – A.S.D. PALLAVOLO FASANO

DOM 29/01/2023 17:00 Palazzetto dello Sport “Pertini” – NOICATTARO – (BA)

ORTHOGEA OSTUNI – NEW VOLLEY RAF

DOM 29/01/2023 18:00 PALACELESTE – OSTUNI – (BR) AGRUSTI INGROSSO

AGRUSTI INGROSSO ALBEROBELLO – ASD VOLLEY BITONTO

DOM 29/01/2023 18:30 Palestra I.C. “Morea-Tinelli” (plesso “La Sorte”) – ALBEROBELLO – (BA)

