Futsal A/F: Real Statte, dal mercato arrivano Pegue e Gea

Doppia novità in casa Real Statte: dal mercato arrivano Andrea Pegue e Clara Gea. Laterale con possibilità di gioco come pivot, Andrea Pegue ha già vestito la maglia rossoblu nel 2017, mentre Clara Gea, new entry, è un difensore che non disdegna le sortite offensive grazie a dribbling veloci.

Entrambe potrebbero giocare qualche minuto nella gara di Coppa con la Lazio (sfida secca con supplementari e rigori in caso di parità), anche se nelle gambe hanno solo un allenamento. Fisicamente sono entrambe arruolabili avendo giocato in Spagna con il Deportivo Córdoba.

“Non è difficile tornare dove si è stati bene – dice Andrea Pegue -. Ho sempre nutrito un affetto speciale per questa società, che cercherò di aiutare per risalire la china. Sogno di restituire quello che questa società mi ha insegnato: voglia, sacrificio, grinta. Un cambiamento richiede sempre tempo d’adattamento, ma sono molto felice di essere tornata a casa. Ai tifosi chiedo di continuare ad accompagnarci in questa lunga e tortuosa strada, faremo di tutto per tornare a essere protagonisti in tempi brevi”.

Clara Gea veste i colori rossoblù per la prima volta. “L’Italcave Real Statte è una società storica e solida, qualsiasi giocatrice vorrebbe esserne protagonista. Farò il possibile per aiutare la squadra, soprattutto per ripagare la fiducia del club. A livello di gruppo dobbiamo scalare quanto prima la classifica riportando il Real Statte dove merita”.

Pegue indosserà la maglia numero 17, Gea la 18. “Siamo ancora vigili sul mercato, non escludiamo nuovi arrivi – dichiara coach Tony Marzella -. Pegue e Gea rappresentano due alternative valide. Faremo il possibile per superare la Lazio e conquistare l’accesso alla Final Four, anche se l’obiettivo è migliorare la classifica in campionato”.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp