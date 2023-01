Volley: Prisma Taranto, il nuovo opposto arriva dalla Francia

La Prisma Taranto ha raggiunto l’accordo con il club francese Paris Volley per l’acquisizione di Ibrahim Lawani. Classe 2001 per 198 cm, di Vitry-sur-Seine, è il nuovo opposto rossoblu e si unirà al reparto schiacciatori di posto 2 con Tommaso Stefani.

Gioca a volley da quasi 10 anni, ma è impiegato come opposto da 4 stagioni: ha deciso di dedicarsi a questo ruolo per focalizzarsi al meglio sul fondamentale di attacco e servizio.

In forza al Paris Volley, una delle squadre più blasonate della Ligue A, attualmente a metà classifica in Francia, Lawani si tuffa nella sua prima esperienza ufficiale in Italia, partendo proprio da Taranto. Aveva già fatto uno stage di prova a Milano con l’Allianz Milano, nel 2020, per poi tornare a Parigi.

Giovane attaccante emergente della nazionale francese, con il club parigino ha conquistato una Coupe de France nella stagione 2019-2020 e ha nel suo palmarés un argento con la nazionale Under 22 agli Europei dell’estate 2022. Nella stessa estate ha partecipato ai giochi del Mediterraneo a Orano, battuto dalla nazionale italiana che poi conquistò il bronzo con capitan Falaschi.

Miglior opposto dell’Europeo con 115 punti e 13 aces totali, Lawani ha un ottimo servizio, un colpo d’attacco dotato di potenza ed elevazione ed è una stella nascente del volley transalpino.

