Puglia: Antonio Giampietro nuovo garante per persone disabili

Con 37 voti a favore, il consiglio regionale ha nominato Antonio Giampietro nuovo garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia. Si colma così un vuoto durato due anni. Due voti sono andati a Giuseppe Muolo, uno ad Annabella Margiotta.

Il garante è eletto dall’assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio, dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per un solo mandato.

Antonio Giampietro, barese di 42 anni e dottore di ricerca in Italianistica, nei suoi studi si è concentrato oltre che sulla produzione letteraria italiana e francese, sulle politiche sociali contro la discriminazione dei disabili e alla prevenzione e gestione dei conflitti. Da anni partecipa e organizza eventi per sensibilizzare a un maggiore rispetto per i disabili ed è stato tra i fondatori della Fal Vision, la prima casa editrice Braille pugliese.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp