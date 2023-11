Maltempo: raffiche di vento, allerta gialla in Puglia e Basilicata

Venti da forti a burrasca dalla serata di oggi su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, specie lungo i settori costieri e crinali appenninici, e sulla Sardegna, dove ci saranno anche piogge e temporali sparsi, in particolare lungo il versante orientale dell’isola. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani, mercoledì 22 novembre, allerta gialla nelle Marche, in Umbria, in Sicilia e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna.

