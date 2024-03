Potenza-Cerignola, Marchionni: “Partita difficile, bella per i valori delle due squadre”

“Sarà una partita difficile ma, allo stesso tempo, bella per i valori delle due squadre. Il Cerignola ha una buona rosa, a Catania ha dimostrato di avere giocatori che possono risolvere le partite in qualsiasi momento. Conosco mister Raffaele, abbiamo svolto il corso per allenatori assieme e sono al corrente di quanto tenga alla piazza di Potenza, ragione per cui sarà molto emozionato nell’affrontare una squadra che ha guidato sapientemente negli anni precedenti. Il Cerignola vorrà fare bella figura ma il mio Potenza deve dare seguito alla bella prestazione disputata contro il Picerno. Per il momento dobbiamo concentrarci sul raggiungere la salvezza matematica per poi lavorare con tranquillità e provare a raggiungere obiettivi stagionali più ambiziosi”. Queste le dichiarazioni del mister del Potenza Calcio Marco Marchionni in vista della trasferta contro il Cerignola in programma domenica 24 marzo, fischio di inizio ore 16.15.