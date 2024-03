L’Audace chiama a raccolta i tifosi. Raffaele studia l’undici anti-Potenza

CERIGNOLA – Serve anche l’apporto di un pubblico numeroso per tornare alla vittoria che manca ormai da quasi due mesi, l’Audace chiama a raccolta tutta la città. In occasione del sentito match contro il Potenza, il “Monterisi” sarà accessibile a prezzi davvero popolari, insoliti per la categoria, scelta societaria atta a ritrovare quell’entusiasmo smarrito in un momento delicato culminato con la dura contestazione dopo il k.o. contro il Monopoli. La sfida ai lucani sarà la prima davanti ai suoi nuovi tifosi per Giuseppe Raffaele, l’ultima volta sul rettangolo verde di via Napoli quasi un anno fa, proprio da allenatore del Potenza. Gara, dunque, emotivamente carica per il tecnico che, nel suo esordio a Catania, ha subito cambiato modulo, tornando a quel 3-5-2 che ha fatto le fortune sue, ma anche di una squadra diventata quasi irriconoscibile rispetto a qualche tempo fa. Ai box Tentardini, che ha rimediato una lesione al flessore proprio al “Massimino”, procedono verso il recupero Sainz-Maza e Ligi, difficile però che possano già essere a disposizione, da valutare le condizioni di Rizzo e Lombardi.

In porta Krapikas parte avanti rispetto a Barosi, in difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto Martinelli, fuori dai radar ormai da quasi quattro mesi, occhio però anche a capitan Allegrini per affiancare Visentin e Gonnelli. Da terzo di difesa, viste le assenze sugli esterni, Coccia potrebbe avanzare a quinto sulla fascia destra, con Russo dalla parte opposta. Capomaggio padrone della mediana, Tascone e Ruggiero favoriti rispetto a Ghisolfi e Bianchini. Il tandem Malcore-D’Andrea in attacco è ormai affiatato, non è da escludere, però, che Raffaele possa provare nuove soluzioni, Vuthaj e Leonetti hanno fame di gol e riscatto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author