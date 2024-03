Foggia, Cudini: ‘A Messina per migliorare il trend in trasferta’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il successo ai danni della capolista Juve Stabia, il Foggia vuole continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo. Dopo un avvio di stagione alquanto claudicante, la squadra rossonera ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi che le ha permesso di risalire la classifica, fino a mettere nel mirino la zona playoff. Obiettivo, però, che passa da Messina, prossimo avversario della squadra di Cudini: “Sarà una sfida importante in un campo difficile e contro una compagine in salute”, ha ammesso il tecnico alla vigilia del match.

Messina: “Già all’andata il Messina aveva mostrato ottime individualità, tra cui Zunno. Hanno trovato gli equilibri giusti grazie ad un cambio di modulo. Dispongono di un reparto offensivo con caratteristiche diverse ma capace di incidere e, nonostante siano reduci da due pareggi, riescono ad essere solidi tra le mura amiche”.

Andamento in trasferta: “Quando giochiamo in casa ci sentiamo in dovere di dover offrire qualcosa in più al nostro pubblico mentre in trasferta dobbiamo andare alla ricerca di questo stimolo. Dobbiamo migliorare i risultati, le prestazioni e l’atteggiamento. Per farlo servono tranquillità e lucidità. Sicuramente andremo a Messina con entusiasmo e consapevolezza, avendo battuto la Juve Stabia”.

Reparto offensivo: “In avanti tutti stanno dando il massimo. Gagliano ha disputato la sua prima gara da titolare e bisogna dargli tempo di entrare nei meccanismi. Ad Embalo serviva continuità negli allenamenti e ora l’ha trovata. Potrà darci il suo apporto come fatto finora”.

Indisponibili: “Santaniello ha avuto un problema muscolare. Si tratta di una piccola lesione e fortunatamente nulla di grave. Salines e Di Noia sono a disposizione e valuteremo fino a domani”.

