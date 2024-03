Serie D, la presentazione della 28^ giornata di campionato

Sette giornate al termine della regular season in Serie D e ancora tanti verdetti da scrivere. La Team Altamura capolista, sciupato il match point della scorsa settimana, proverà a rifarsi contro l’unica compagine realmente condannata alla retrocessione: il Santa Maria Cilento fanalino di coda, nel più classico dei match da primo contro ultimo in classifica. Nella bagarre della zona playoff, in cui spiccano cinque squadre raccolte in altrettanti punti, il Martina proverà a confermare quanto di buono dimostrato contro la prima della classe anche nel tanto sentito derby con il Fasano. La Fidelis Andria invece ospiterà il Gallipoli, con gli ospiti che sperano di replicare l’impresa della gara di andata per tirarsi finalmente fuori dalla zona playout. La prima big a scendere in campo sarà però il Nardò, impegnato già sabato contro l’Angri in un altro scontro da piani alti contro piani bassi. Quello dei granata non sarà però l’unico anticipo del 28esimo turno. Scenderà in campo sabato anche il Matera, di scena in casa della Palmese. Una partita che guarderanno con interesse i calciatori ed i tifosi del Casarano, che confidano in un passo falso dei lucani per poi sfidare al Capozza la Paganese in uno scontro diretto che potrebbe valere l’ingresso in zona playoff. In zona playout fari puntati sul match fra Gravina e Barletta, che scenderanno in campo al Vicino per contendersi una buona fetta di salvezza. Faranno altrettanto Rotonda e Bitonto, con i padroni di casa che proveranno a tenersi a distanza dalla zona rossa, e gli ospiti intenzionati ad uscire dalla casella sinonimo di retrocessione diretta. Non vuole infine correre il rischio di essere risucchiato dalle sabbie mobili il Manfredonia, che in casa della Gelbison cercherà punti e tranquillità, provando a scongiurare un sorpasso.

