Virtus Francavilla, Villa: “Sarà importante per loro ed importantissima per noi”

Alla vigilia dello scontro diretto che vedrà il Monterosi Tuscia alla Nuovarredo Arena, l’allenatore della Virtus Francavilla Alberto Villa ha parlato in conferenza stampa, presentando così il match in programma per domani pomeriggio: “Incontriamo una squadra fastidiosa, scorbutica da affrontare per il modo che ha di interfacciarsi alle varie partite. Il Monterosi visto da gennaio in poi è una squadra dallo spirito importante. Sono molto solidi e pragmatici, dovremo prestare la massima attenzione. Vantano individualità importanti, nel girone di ritorno hanno fatto e stanno facendo molto bene. Se questa partita per loro è importante, per noi è importantissima. Dai miei ragazzi mi aspetto una prestazione importante, intesa e intelligente. La cattiveria agonistica, così come la voglia di fare, sono due fattori che non dovranno mancare. L’atteggiamento deve essere quello giusto, voglio che abbiano fame. In settimana abbiamo lavorato tanto e su più aspetti. Dobbiamo essere cattivi sia fisicamente che mentalmente, ci attendono sei finali. Spirito e attenzione sono in crescendo. Il gol ci sta un po’ mancando, ma le occasioni non mancano. Spesso sbagliamo per carenza di lucidità o di precisione, ma in area ci arriviamo. Bisogna essere più concreti, questo sicuramente, ma i ragazzi lo sanno già. Non è un qualcosa che mi preoccupa, perché le palle gol le creiamo. Poi un tiro si può sbagliare, ma l’importante è avere la consapevolezza di poter far male agli avversari, in qualunque modo. Non voglio fare calcoli, nella maniera più assoluta. Siamo concentrati solo ed esclusivamente sul Monterosi. Dobbiamo avere in testa solo la partita di domani, perché sarà difficilissima e ad alta tensione. Neglia, Agostinelli e Accardi non saranno della partita per infortunio, ma due di loro penso di poterli recuperare per la prossima settimana. I nostri tifosi hanno dimostrato grande maturità, applaudendoci anche nelle sconfitte. Sono dalla nostra parte, ci sono vicini sempre. A Francavilla vogliono vedere la maglia sudata, pretendono che i giocatori scendano in campo per dare il massimo. Ed hanno ragione. Sicuramente ora sono delusi, ma il loro supporto non manca mai. Sono la nostra forza, lo saranno fino alla fine”.

