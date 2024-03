Monopoli, Taurino: “Il nostro obiettivo non è meno importante di quello del Benevento”

Il Monopoli sarà di scena sul campo del Benevento, imbattuto da 13 gare per la 33esima giornata del girone C di Serie C. Non ci saranno Ardizzone e La Vardera, così come Berman e Fazio, mentre recuperano Hamlili e gli squalificati Viteritti e Iaccarino: “Incontriamo una squadra forte – ha dichiarato Taurino in conferenza stampa – quella sulla carta per organico più forte. Ha avuto alti e bassi, ora ha preso un allenatore di esperienza e competenza. Loro hanno fatto una serie di risultati, di vittorie che gli hanno riportati a poter credere ad una promozione diretta. Emotivamente sono nella loro massima espressione di positività però il calcio è bello perché non è mai scontato”.

SERIE POSITIVA. “Noi dobbiamo andare lì sapendo di affrontare una grandissima squadra con la voglia di misurarci, di tirar fuori quel qualcosa in più – ha continuato Taurino – Nella condizione in cui siamo il pareggio serve a poco ed è normale che la nostra serie di risultati senza quei tre minuti di blackout contro il Brindisi avrebbe un peso diverso. Il calcio però è così, gli episodi spostano le valutazioni. Noi dobbiamo fare quel pizzico in più, anche domenica scorsa si poteva vincere. Ho visto la squadra tesa, ci è mancato un pizzico di cattiveria. C’era anche un rigore clamoroso, in questo momento gli arbitri non ci stanno gratificando. Ci vuole voglia, orgoglio di misurarsi contro una corazzata. Noi dobbiamo dimostrare di avere gli attributi. Vogliamo arrivare a raggiungere un obiettivo alla città, fosse pure all’ultimo minuto dell’ultima partita”.

ATTEGGIAMENTO. “Ci saranno vari momenti della partita, il modo con cui avremo voglia di reagire alla loro pressione potrà fare la differenza. Non dobbiamo lasciar esprimere al massimo la qualità degli avversari. In un campionato il calendario ci mette di fronte un Benevento al massimo, in questo momento stanno perseguendo un obiettivo importante ma il nostro non è meno importante del loro. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo e poi vedere a fine partita quello che ci siamo meritati”.

