Picerno: Longo, ‘Vogliamo tornare a essere convincenti’

(Di Lorenzo Ruggieri) La sconfitta nel derby con il Potenza ha generato sicuramente malumori in casa Picerno. Tuttavia, il tecnico Emilio Longo non fa drammi e guarda già al futuro: “Dopo il derby ho visto una squadra delusa. I ragazzi sono molto autocritici e responsabili, sanno che la sconfitta è dovuta a un calo di prestazione. Dobbiamo maturare più esperienza, lavorando con una classifica importante e portando a casa anche partite sporche. Abbiamo sei gare per dimenticare la sconfitta col Potenza e abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Vogliamo tornare a fare prestazioni convincenti. Stiamo lavorando per migliorare la condizione psicofisica per arrivare pronti al rush finale. Il minutaggio? Siamo in vantaggio, abbiamo accumulato qualche minuto in più ma resta la nostra prerogativa. I giovani, però, giocano perchè lo meritano, non per via della regola”, ha dichiarato il tecnico alla vigilia del match con il Latina.

