Bari: Aramu in gruppo, il giocatore viaggia verso il reintegro

Mattia Aramu si allena con il gruppo del Bari. L’attaccante biancorosso, in prestito dal Genoa, si è unito ai compagni di squadra inseriti nella lista consegnata alla Lega di Serie B, di cui potrebbe tornare presto a far parte. L’ex Venezia prenderebbe il posto di Jeremy Menez, ancora alle prese con guai fisici che potrebbero spingere la società a valutare la rescissione contrattuale. Si attendono sviluppi entro la fine della settimana. Il Bari tornerà in campo lunedì 1 aprile sul campo del Modena.

