US Lecce, Gendrey: “Squadra corta il primo diktat di mister Gotti”

Lecce – Il terzino destro francese dell’US Lecce Valentin Gendrey: “Non c’è stato molto tempo per lavorare con mister Gotti ma la prima cosa che ci ha chiesto, il primo punto sul quale ha voluto basare il suo credo tattico, è stata la distanza tra i reparti: la squadra dev’essere molto corta tra attacco e difesa.”.

Ha poi parlato della sua crescita personale da quando veste giallorosso: “Da quando sono qui ho avuto la fortuna che mister Baroni mi abbia dato subito fiducia; in fondo ero giocatore che veniva dalla Serie B francese e dovevo adattarmi a un campionato nuovo, invece il mister mi ha fatto sentire importante. Lo stesso è accaduto con mister Roberto D’Aversa col quale sono riuscito anche a sbloccarmi dal punto di vista realizzativo. Sicuramente sto crescendo in fase di spinta.”

Si sofferma anche sul clean sheet tornato contro la Salernitana grazie anche a un super Falcone: “Avere un portiere come lui è un valore aggiunto per noi e sono contentissimo che abbia ottenuto un clean sheet perchè se lo merita e sappiamo quanto sia importante per un portiere”.

Infine il pensiero è per i tifosi: “Sono eccezionali e dispiace tanto che la prima vittoria fuori casa loro non siano potuti essere stati presenti”.

