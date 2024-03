Venezuela-Italia 1-2, decisiva una doppietta di Retegui

Nell’amichevole di Fort Lauderdale (in Florida, USA), l’Italia ha superato il Venezuela (2-1) per il quarto successo di Luciano Spalletti da quando siede sulla panchina azzurra.

In avvio di gara, Donnarumma ha parato un rigore a Rondon, ma a decidere le sorti del match è stato il genoano Retegui, autore di una doppietta (40’ e 80’ minuto) che ha piegato la resistenza dei sudamericani con due gol da vero bomber.

Però, non tutto è stato facile per gli azzurri, i quali hanno dovuto fare i conti con un pasticcio difensivo che ha portato al gol di Machis (43’) permettendo al Venezuela di riportare in equilibrio la partita, anche se non è stato sufficiente per fermare gli uomini di Spalletti.

Il prossimo appuntamento per la nazionale italiana è fissato per domenica 24 marzo, quando affronterà l’Ecuador a New York. Un altro banco di prova per valutare il percorso della squadra e consolidare il lavoro in vista di Euro 2024.

