Monopoli all’assalto del Benevento: da sfatare il tabù Vigorito

Per molti può sembrare una partita dall’esito già scritto, per il Monopoli invece deve somigliare alla più classica sfida della vita, una delle ultime sei finali dalle quali passerà il futuro sportivo del club biancoverde. Il Gabbiano continua ad avvicinarsi ora dopo ora alla trasferta del Vigorito al cospetto del Benevento secondo della classe, formazione che nello scorso weekend ha ritrovato vigore e speranza battendo il Giugliano e riducendo a sei le lunghezze di distacco dalla Juve Stabia capolista, sconfitta in quel di Foggia. Insomma, difficile trovare un momento peggiore per affrontare i giallorossi che, peraltro, dal momento del ritorno in panchina di Auteri, successivo al netto passo falso interno contro il Catania del 23 dicembre, non hanno mai perso collezionando un qualcosa come nove vittorie e quattro segni X in tredici giornate.

Gli stimoli però sono molteplici e riguardano diversi aspetti, non solo quello relativo alla complicata classifica. C’è innanzitutto da sfatare un tabù, quello facente riferimento ai precedenti tra le parti in terra campana, con il Monopoli che nell’ultimo quarantennio non è mai riuscito a tornare a casa con il bottino pieno da Benevento: 2-1 per i padroni di casa, sempre con Auteri in panchina, nell’ultimo confronto targato stagione 2015/2016, solo l’ultimo dei tanti dispiaceri rimediati a quelle latitudini dai pugliesi; in secondo piano, poi, c’è una striscia di imbattibilità record per il campionato attualmente in corso da eguagliare: i ragazzi di Taurino non hanno mai perso nelle ultime cinque partite disputate, facendo lo stesso al Vigorito ripeterebbero esattamente quello che accadde un girone fa, quando i turni senza sconfitte furono sei. I sanniti son più forti, certo, ma occhio a sottovalutare la forza d’animo di Bizzotto e compagni.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author