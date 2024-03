Team Altamura, un testa-coda per alimentare il sogno

ALTAMURA – Sfida all’ultima della classe per ripartire ancor più forte di prima. Fresca di k.o. nello scontro diretto di Martina, la Team Altamura ospita il fanalino di coda Santa Maria Cilento per tornare a macinare punti dopo una battuta d’arresto che, piaccia o meno, visto il trend delle ultime uscite, poteva anche starci. Da un lato il rammarico di non aver definitivamente chiuso i giochi per la vetta, che resta comunque blindata con sette punti di vantaggio sui biancazzurri, dall’altro un calo fisiologico sul campo della diretta inseguitrice, specialmente dopo diciotto risultati utili di fila ed un tour de force da sei cleansheet consecutivi. La gara ai cilentani andrà comunque presa con le pinze: al “D’Angelo” arriva una squadra in pessima forma ma che, ormai, non ha più nulla da perdere, compagine probabilmente ancor più stimolata dal voler fare bella figura sul campo della capolista. Una di quelle potenziali trappole da cui i murgiani devono sfuggire per mantenere questo velo di tranquillità in vista del fatidico 5 maggio. È vero, il Santa Maria è a secco di vittorie da dieci gare, ma la Team è chiamata ad evitare specialmente il rischio di incappare in un altro dei tanti pareggi rimediati in questo cammino. Giacomarro ha predicato calma dopo la sconfitta di domenica, calma che non deve però tramutarsi in relax visti i sette punti di distacco e l’avversario più abbordabile del torneo. Accorsi in massa al “Tursi”, i tifosi biancorossi sono pronti a gremire nuovamente il “D’Angelo”. Un testa-coda che dev’essere sfruttato al massimo, ritrovando entusiasmo e ponendo un altro piccolo mattoncino verso la realizzazione di quel sogno che comincia con la lettera C.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author