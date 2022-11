Condividi su...

“La gara col Taranto è importante per la nostra classifica, non per la mia panchina. Non voglio caricare i ragazzi di troppe responsabilità, anche perché i personalismi non mi appartengono: ho solo detto ai miei che la classifica che occupiamo in questo momento non rispecchia il nostro reale valore. Adesso conta solo vincere, la prestazione passa in secondo piano. Il Taranto ha il carattere del suo allenatore, ha messo in difficoltà diverse squadre: sarà una partita di categoria“. Così Emilio Longo, tecnico del Picerno, alla vigilia della sfida del Curcio con il Taranto, decisiva proprio per il futuro del’allenatore.