”La gara del Curcio è uno scontro diretto, ma la classifica del Picerno non rispecchia il valore della rosa. È una buonissima squadra e sono rammaricato per l’assenza dei tifosi tarantini. In questo momento di difficoltà ci avrebbero fornito una spinta in più. Non conosco i dissapori del passato e non mi interessano. Pensiamo solo alla partita e a schierare 11 giocatori. Giocheremo per la maglia, per il popolo che rappresentiamo e per la proprietà”. Così Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, alla vigilia del match del Donato Curcio con il Picerno.

Sconfitta col Giugliano: “Lavoriamo molto sui dettagli e dopo il ko di domenica scorsa ero molto arrabbiato. Rizzo ha segnato un gran gol, ma un punto sarebbe stato oro colato. Sono stato molto duro con i ragazzi, ho fatto capire loro che abbiamo commesso un errore clamoroso, non da Taranto. Non siamo mai stati una squadra garibaldina e l’obiettivo resta la salvezza”.

Assenze e defezioni: “Perdiamo altri quattro giocatori presenti nella gara con il Giugliano. Abbiamo battuto il record degli infortuni e mi dispiace aver tolto qualche giocatore importante alla Primavera, da cui ho convocato ben sette calciatori, come Sakoa e Caldiero. L’unica nota positiva è il ritorno di Tommasini, nonostante si sia allenato solo due volte. Sono convinto, però, che disputeremo una grande partita, a prescindere da chi scenderà in campo. Schiererò una squadra equilibrata, incazzata per la sconfitta di domenica scorsa, non vogliamo essere la vittima sacrificale“.

Manetta: “Il suo rientro è importantissimo per quantità, qualità ed esperienza. Marco è un ragazzo diligente, un giocatore forte he tutti gli allenatori vorrebbero”.

Mercato: “Se dovessi chiedere al presidente un rinforzo verrei subito accontentato. Tuttavia, ritengo che dovremo sacrificarci fino a gennaio, quando potremo acquistare giocatori pronti e da Taranto. Pescare dagli svincolati significherebbe attendere almeno un mese per garantire il ritmo gara. Abbiamo defezioni lunghissime, ma il gruppo dovrà continuare sacrificarsi restando aggrappato alla classifica fino al mercato invernale”. (Foto Max Todaro)