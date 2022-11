Condividi su...

BARLETTA – Un mese senza vittorie per il Barletta, dopo tre pareggi con Nocerina, Gravina e Casarano e la sconfitta con il Martina. I tre punti mancano dal 2 ottobre contro il Bitonto e il match del Puttilli contro l’Afragolese è l’occasione per tornare al successo. Assente Farina per squalifica, dubbi in attacco sulle condizioni di Pignataro, Lattanzio e Zaldua. Possibile la riconferma degli stessi 11 di Casarano. Nel frattempo si avvicinano al sold-out i due settori di Curva Nord e Tribuna, nuovamente aperto il settore Distinti. Nella conferenza prepartita, ha parlato il difensore Andrea Marangi.