Taranto sempre più in emergenza. Per la sfida del Curcio di Picerno, Eziolino Capuano perde altri quattro calciatori: Antonio Romano, Diaby, Vona e Martorel. A questi vanno aggiunti i vari Provenzano, Raicevic, Panattoni e Brandi. In compenso, il tecnico rossoblu recupera Tommasini dopo quasi un mese di stop. Per ovviare a tutte queste defezioni, Capuano è stato costretto a convocare 6 calciatori della Primavera. Caputo, Badij, Caldiero, Marini, Sakoa e Maiorino.