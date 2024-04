Tolve, col furgone fuori strada: perde la vita 65enne pugliese

TOLVE -Un incidente mortale è avvenuto ieri sera, 26 aprile, sulla provinciale 123, in località Ponte Pozzillo in agro di Tolve. Vittima un 65enne di Gioia del Colle. L’uomo era alla guida di un furgone che, per cause in corso di accertamenti, è finito nella sottostante scarpata. Per estrarre l’uomo dall’abitacolo sono intevenute due squadre dei Vigili del Fuoco dalla sede di Potenza.

