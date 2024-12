Pallamano A2/F, Conversano ospita Prato: obiettivo rilancio

Settimana tranquilla in casa Conversano dopo la sconfitta subita a Trapani. Un risultato che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma ha anche confermato la capacità della squadra di giocare alla pari contro una delle favorite per la promozione.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno casalingo contro il Prato, formazione che arriva a Conversano con 4 punti in classifica grazie alle vittorie contro Halikada e Mattroina. Per le ragazze di Mastroscianni, questa è un’occasione importante per sfruttare il fattore campo e ottenere una vittoria cruciale per rilanciare le ambizioni di alta classifica, dando continuità alla buona ma sfortunata prestazione della scorsa settimana.

Giulia Gattulli, simbolo della squadra, ha dichiarato: “Reduci, a mio parere, da un’immeritata sconfitta per l’impegno e il cuore messo in campo, siamo pronte a confrontarci tra le mura amiche con un’altra squadra di ottimo livello. Conosciamo le caratteristiche tecniche del Prato, ma, consapevoli degli errori commessi, vogliamo dimostrare davanti al nostro pubblico che meritiamo i due punti, magari con un pizzico di fortuna in più!”

L’appuntamento è per domenica 8 dicembre alle ore 11.00 al Pala San Giacomo di Conversano. I tifosi biancoverdi potranno seguire il match anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallamano Conversano.

