Pallamano A/M Bronze, Serra Fasano: a Teramo già scontro diretto

L’Innotech Serra Fasano si prepara a un’importante sfida nell’ottava giornata del girone B del Campionato di Serie A Bronze di pallamano maschile. Sabato 7 dicembre, alle ore 18:30, la squadra pugliese sarà ospite del Lions Teramo al Palasport di S. Nicolò a Tordino. Una partita dal peso specifico elevato, con entrambe le formazioni a quota sei punti in classifica e in corsa per il quinto posto, utile per accedere alla Serie A Silver.

Le due squadre arrivano all’appuntamento reduci da sconfitte: il Teramo è stato battuto dal Tavarnelle, mentre Giannoccaro e compagni hanno ceduto il passo alla capolista Chieti. Per i ragazzi allenati da coach Francesco Trapani, nonostante alcune defezioni, la partita rappresenta una possibile svolta stagionale.

“A Teramo ci aspetta una partita delicata ma importante per il nostro percorso. Non sarà facile, vista la qualità e l’esperienza dell’avversario, che punta a tornare in Serie A Silver. Tuttavia, se ritroveremo compattezza e spirito di sacrificio, possiamo puntare a un buon risultato,” ha dichiarato il tecnico Trapani.

Il Lions Teramo, dal canto suo, si presenta come un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche, dove è stato sconfitto solo dalla capolista Chieti. La coppia arbitrale Campagna-Romana dirigerà il confronto, che si preannuncia intenso e combattuto.

Il programma completo dell’ottava giornata

• Lions Teramo-Innotech Serra Fasano

• Chieti-Monteprandone

• Pantarei Modena-Tavarnelle

• Noci-Altamura

• Riposa: Modula Casalgrande

Classifica attuale

Chieti* 14, Monteprandone 10, Tavarnelle e Pantarei Modena 8, Lions Teramo e Innotech Serra Fasano 6; Modula Casalgrande* 4; Pallamano Noci e Altamura 0 (*Una partita in più).

