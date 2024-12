Futsal A/M, Manfredonia: match ad alta tensione con la L84

Il Vitulano Drugstore Manfredonia punta a riprendere il cammino che ha fatto brillare gli occhi dei tifosi. Dopo una serie di prestazioni eccellenti, due sconfitte consecutive hanno rallentato la corsa dei sipontini, che ora devono lasciarsele rapidamente alle spalle. L’occasione per il riscatto arriva sabato 7 dicembre, nella nona giornata della Serie A di futsal, contro un avversario di altissimo livello: la L84.

I torinesi, seppur altalenanti, restano una delle squadre più attrezzate del campionato, con ambizioni di vertice e un pubblico tra i più numerosi d’Italia. Al PalaScaloria si preannuncia una partita spettacolare, con campioni internazionali pronti a regalare emozioni a partire dalle ore 16:00.

Entrambe le squadre hanno urgente bisogno di punti. Per i tifosi sipontini è un appuntamento imperdibile: i biglietti sono ancora disponibili presso il Sunrise Bar Caffetteria. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

Le parole di Ronaldo e Paniccia

Wilmer Cabarcas Ronaldo, protagonista tra le fila del Manfredonia, ha commentato:,“Stiamo lavorando bene per questa partita. Sappiamo che la L84 è una delle migliori squadre del campionato. Dopo la sconfitta contro l’Italservice, abbiamo lavorato duro per migliorare, soprattutto sotto l’aspetto mentale e difensivo. Vogliamo vincere davanti al nostro pubblico per risalire in classifica.”

Dall’altra parte, Alfredo Paniccia, allenatore della L84, ha dichiarato: “La vittoria contro la Roma è stata importante, ma non siamo ancora usciti del tutto dal nostro momento difficile. Mi aspetto dai miei ragazzi lo stesso atteggiamento della scorsa settimana.”

Convocati e dettagli arbitrali

A dirigere la sfida saranno gli arbitri Ugo Ciccarelli (Napoli) e Angelo Bottini (Roma 1), con Antonio Dan Campanella (Venosa) al cronometro.

Convocati Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Convocati L84 Torino: Rescia, Tuli, Fortini, Siqueira, Josiko, Braga, Cuzzolino, Pasculli (p), Murilo, Tondi (p), Mendes, Rocha, Raguso. All. Paniccia.

La cittadinanza sipontina è pronta a spingere i propri beniamini verso una vittoria cruciale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author