Pallamano A/M Gold, Conversano attende un rinnovato Camerano

Sabato 7 dicembre, alle 19:00, il Pala San Giacomo di Conversano ospiterà l’inizio del girone di ritorno della Serie A Gold. I padroni di casa affronteranno il Camerano, neopromossa che sta vivendo la sua prima stagione nella massima serie. Nonostante i 18 punti di differenza in classifica e gli obiettivi diversi delle due squadre, la partita si preannuncia combattuta, soprattutto alla luce delle recenti prestazioni dei biancazzurri, capaci di mettere in difficoltà formazioni ben attrezzate.

Il Camerano di Rui Carvalho si presenta profondamente rinnovato rispetto alla gara d’andata, vinta facilmente dal Conversano con il punteggio di 14-23. I nuovi innesti hanno alzato il livello tecnico della squadra marchigiana, che potrà contare anche sul ritorno in campo dell’ex Vincenzo Laera, assente per infortunio nella sfida inaugurale.

“Ogni squadra dà il massimo quando affronta il Conversano – ha dichiarato il terzino argentino Elian Goux –. Giocare al Pala San Giacomo davanti al nostro pubblico regala motivazioni extra, lo so bene anche per esperienza personale. Camerano è una squadra con tanto potenziale e un portiere che apprezzo molto. Verranno qui per fare la loro migliore partita, una vera finale. Ma anche noi non possiamo permetterci errori se vogliamo restare in testa e tenere lontani i nostri avversari.”

Appuntamento dunque per sabato 7 dicembre alle ore 19:00 al Pala San Giacomo di Conversano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, accessibile tramite la pagina ufficiale www.pallamano.tv.

