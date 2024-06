Ok della Covisoc: Il Taranto è iscritto alla Serie C 2024/25

La società Taranto Football Club 1927 comunica che in data odierna, la Co.Vi.So.C, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società per la domanda di iscrizione al prossimo campionato, ha espresso parere positivo in merito ai criteri economici finanziari, infrastrutturali e sportivi ed organizzativi.

