Dominio Bitonto C5 femminile: cinque trofei in poco più di un anno

BITONTO – Dominio, è la parola giusta per riassumere e dar l’idea dell’ultimo anno vissuto dal Bitonto Calcio a 5 femminile. Un palmares di tutto rispetto, totalizzato dalle calcettiste neroverdi in meno di quattordici mesi: due scudetti, consecutivi come nessuno ci era mai riuscito prima, due Coppe Italia, anch’esse consecutive, e una Supercoppa Italiana. Domenica pomeriggio, al PalaFlorio di Bari, il Bitonto ha tenuto cucito sulla propria maglia il tricolore, battendo in finale secca ancora il Tiki Taka Francavilla al Mare per 3-2, un risultato straordinario per tutta la Puglia sportiva.

La supremazia delle ragazze neroverdi inizia il 23 aprile del 2023, quando il Bitonto porta a casa la prima Coppa Italia della sua storia, 5-0 secco sul KickOff Milano nel primo trionfo di una ricca serie. Poco meno di due mesi dopo, a giugno, ecco il primo scudetto: la finale coincide con la prima grande sfida del dualismo serrato con le abruzzesi del Tiki Taka, superate in tre round. A completare l’opera arriva la Supercoppa Italiana, a settembre le calcettiste bitontine non lasciano scampo alle milanesi del KickOff, battute questa volta 6-1, è triplete per le ragazze di coach Marzuoli, è già storia ma siamo ancora all’inizio.

Bitonto Calcio a 5 femminile campione d’Italia ma anche vicecampione d’Europa: a dicembre le bitontine esordiscono in Champions League, sfiorando in finale, ai calci di rigore, il titolo europeo ed il poker stagionale; in Galizia è il Benfica a conquistare lo scettro di regina d’Europa. Una delusione che non scalfisce il dominio, Bitonto pigliatutto anche nel 2024. Il 21 aprile giunge la seconda coccarda di fila, le pugliesi ritrovano Tiki Taka Francavilla al Mare in finale di Coppa Italia, l’esito è sempre lo stesso, il 7-3 vale il quarto trofeo in un anno. Meno di due mesi dopo, come detto, saranno sempre le abruzzesi l’ultimo ostacolo prima dello storico secondo scudetto. Un cammino straordinario che potrà continuare, perché le “leonesse” vogliono continuare a scrivere la storia del Futsal femminile italiano. La nuova stagione ripartirà dalla Supercoppa ed all’orizzonte potrebbe esserci un altro triplete a tinte neroverdi.

