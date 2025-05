Ndoye regala la Coppa Italia al Bologna dopo 51 anni: Milan ko

Per i rossoblu è la terza della storia, mentre per Vincenzo Italiano è il primo trionfo in carriera

Il Bologna conquista la Coppa Italia 2025, superando il Milan 1-0 nella finale dello Stadio Olimpico di Roma, grazie a un gol di Ndoye a inizio ripresa. Per i rossoblù si tratta della terza Coppa Italia della storia, a 51 anni di distanza dall’ultimo trionfo, datato 1974. Si tratta anche del primo trofeo in carriera per Vincenzo Italiano, al debutto vincente su una panchina nella manifestazione.

La finale si è aperta con un Milan più propositivo: al 4’, Leao sfonda sulla sinistra e serve Jimenez, che però calcia largo a porta sguarnita. Il Bologna risponde con una punizione insidiosa di Miranda, neutralizzata da Maignan, poi i rossoneri sfiorano il vantaggio con una doppia occasione di Jovic, fermato due volte da Skorupski.

Dopo un primo tempo teso e avaro di emozioni, la svolta arriva all’8’ della ripresa: su un’azione confusa al limite dell’area, Ndoye raccoglie una palla vagante e con freddezza batte Maignan per l’1-0 decisivo. Il Milan prova a reagire con una girandola di cambi voluta da Conceiçao, ma né Joao Felix, né Gimenez, Walker o Abraham riescono a impensierire la retroguardia bolognese.

Nonostante il lungo assedio finale e i sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Mariani, i rossoneri non trovano il pareggio. Si allunga così la loro astinenza dai trofei, ferma al 2003, mentre il Bologna può festeggiare un successo storico davanti ai propri tifosi.

MILAN-BOLOGNA 0-1

RETE: 53’ Ndoye (B).

MILAN 3421: Maignan; Tomori (62’ Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (62’ Joao Felix), Fofana (88’ Chukwueze), Reijnders, Hernandez; Pulisic (88’ Abraham), Leao; Jovic (52’ Gimenez). All. Conceicao.

BOLOGNA 4231: Skorupski; Holm (76’ Calabria), Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (69’ Casale), Fabbian, (69’ Pobega) Ndoye (80’ Odgaard); Castro (80’ Dallinga). All. Italiano.

ARBITRO: Mariani.

AMMONITI: Tomori, Pulisic (M); Ferguson, Fabbian, Lucumi (B).

