Altamura, ecco i primi nomi per la panchina

In attesa che venga ufficializzato come nuovo ds, Andrea Grammatica è già al lavoro per cercare l’allenatore che traghetterà il suo Altamura in Serie C. Nel mirino dell’esperto dirigente ci sono, tra gli altri, Ivan Tisci e Roberto Taurino, reduci dall’esperienza, rispettivamente, con l’Audace Cerignola e il Monopoli.

